На северо-востоке Украины прогремел взрыв

В Сумах на северо-востоке Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Сумах на северо-востоке Украины произошел взрыв, передает телеканал «Общественное».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в Сумской области действует воздушная тревога.

В течение субботы, 31 января, украинский телеканал несколько раз сообщал о взрывах в Сумах.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.

Ранее почти вся Украина осталась без электричества.