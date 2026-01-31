На северо-востоке Украины прогремел взрыв

В Сумах на северо-востоке Украины произошел взрыв, передает телеканал «Общественное».
По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в Сумской области действует воздушная тревога.
В течение субботы, 31 января, украинский телеканал несколько раз сообщал о взрывах в Сумах.
Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.
Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.
Ранее почти вся Украина осталась без электричества.