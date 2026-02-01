Крупнейший в России шинный завод сменил владельца

Крупнейший в России шинный завод Ikon, расположенный во Всеволожске Ленинградской области, перешел под контроль АО «Татнефтехиминвест-Холдинг». Об этом сообщило издание 47news.

Предприятие принадлежало финской Nokian Tyres. Однако в 2023 году после ухода компании с российского рынка завод Nokian Tyres приобрело ПАО «Татнефть». На производстве продолжили выпуск шин под российской маркой Ikon Tyres.

Теперь в составе собственников ООО «Айкон Тайерс» числится структура «Татнефтехиминвест-Холдинг», связанная с правительством Татарстана. Из данных ЕГРЮЛ следует, что организации принадлежит 100% долей завода. При этом доля обременена залогом в пользу «Татнефти».

