Крупнейший в России шинный завод сменил владельца

Шинный завод Ikon Tyres перешел под контроль «Татнефтехиминвест-Холдинг»
Евгений Биятов/РИА Новости

Крупнейший в России шинный завод Ikon, расположенный во Всеволожске Ленинградской области, перешел под контроль АО «Татнефтехиминвест-Холдинг». Об этом сообщило издание 47news.

Предприятие принадлежало финской Nokian Tyres. Однако в 2023 году после ухода компании с российского рынка завод Nokian Tyres приобрело ПАО «Татнефть». На производстве продолжили выпуск шин под российской маркой Ikon Tyres.

Теперь в составе собственников ООО «Айкон Тайерс» числится структура «Татнефтехиминвест-Холдинг», связанная с правительством Татарстана. Из данных ЕГРЮЛ следует, что организации принадлежит 100% долей завода. При этом доля обременена залогом в пользу «Татнефти».

14 января компания «Логика молока» (бывшая Health & Nutrition) купила завод по производству мороженого «Полярис» в Новосибирске. Стоимость сделки не уточналсь. В пресс-службе компании отметили, что завод является крупнейшим производителем мороженого в Сибири и входит в топ-10 лидеров России.

Ранее проверка Роскачества выявила канцерогены в импортных шинах.
 
