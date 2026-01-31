Новичок «Спартака» высказался об адаптации в клубе

Новичок «Спартака» Саусь: здесь скорости выше, чем в «Балтики»

Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь заявил на YouTube-канале команды, что он перешел в топ-клуб.

«Команда — топ. Очень приятно с такими игроками разделять поле, скорости намного выше, чем были в прошлой команде. Надеюсь, что дальше будем набирать форму», — сказал Саусь.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Саусь провел 17 матчей, забив один мяч.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

