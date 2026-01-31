Размер шрифта
В Мюнхене рейсовый автобус влетел в здание, 18 человек пострадали

Bild: ребенок не выжил и 18 человек пострадали при аварии с автобусом в Мюнхене
AP

В Мюнхене рейсовый автобус врезался в здание, в результате чего 18 человек получили ранения, 13-летнюю девочку спасти не удалось. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По данным издания, инцидент произошел днем 31 января в районе Трудеринг на улице Фельдбергштрассе. По невыясненным причинам автобус потерял управление, съехал с дороги и, пробив живую изгородь, врезался в фасад здания и бетонную стену.

«В Мюнхене объявили крупную тревогу для экстренных служб: в субботу днем рейсовый автобус врезался в здание. В результате аварии не стало 13-летней девочки. Еще 18 человек получили травмы», — сообщило издание.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные бригады, которые доставили пострадавших в ближайшие медицинские учреждения. Полиция оцепила территорию, кризисные психологи оказывают помощь пассажирам, спасателям и свидетелям.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств аварии. Полиция проводит проверку состояния здоровья водителя, а технические эксперты осматривают автобус и место происшествия.

Ранее автобус попал в серьезное ДТП в Новороссийске, 23 человека оказались заблокированы внутри.
 
