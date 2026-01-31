«Я улечу под облака». Какой была жизнь Юлии Началовой

31 января 2026 года певице Юлии Началовой исполнилось бы 45 лет. В конце 90-х под ее романтичные поп-баллады рыдали подростки на дискотеках, а уже к началу нулевых она стала одной из самых ярких звезд отечественной сцены, которую критики с гордостью называли «русской Мэрайей Кэри». Однако за красивой картинкой скрывались тяжелые испытания — непростая личная жизнь и борьба с болезнями, о которых артистка долгие годы молчала. «Газета.Ru» рассказывает о творчестве и трагической кончине певицы.

Детство и юность Юлии Началовой

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье эстрадных музыкантов : ее отец Виктор Васильевич — композитор и аранжировщик, а мать Таисия Николаевна — профессиональная певица. Жизнь будущей звезды с ранних лет была связана с музыкой: уже в два года она начала заниматься вокалом, в пять — впервые выступила на сцене, а в десять — стала победительницей телепередачи «Утренняя звезда».

После успешного дебюта дочери семья Началовых переехала в Москву, где Юлия продолжила покорять сцену. В 1992 году юная певица снялась в своих первых клипах — «Учитель» и «Девчонка и мальчишка», а в 1995-м выпустила дебютный альбом «Ах, школа, школа». Но всенародную любовь и славу Началовой принесла композиция «Герой не моего романа» (1997), которую для артистки написал ее отец.

Певица Юлия Началова Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Несмотря на плотный гастрольный и студийный график, Юлия Началова получила полноценное образование: она экстерном окончила школу, затем поступила в училище имени Гнесиных, после которого стала студенткой факультета актерского мастерства ГИТИСа.

Музыкальная карьера Юлии Началовой

В 2005-м вышел второй сольный альбом Юлии Началовой «Музыка любви», главными хитами с которого стали композиции «Любовь», «Я не твоя» и «Все равно ты будешь мой». Спустя год певица представила третью пластинку «Давай поговорим о любви». Параллельно звезда активно записывала дуэты с коллегами по сцене, в том числе с Наташей Королевой, группами «Дайкири» и «Пропаганда».

В дальнейшем Началова сосредоточилась на выпуске сборников. В 2006 году звезда представила релиз «Разные песни о главном», в 2008-м — сборник «Лучшие песни. Песни Юлии и Виктора Началовых», а в 2012-м — «Непридуманные истории. Deluxe». Последний студийный альбом певицы Wild Butterfly, записанный на английском языке в сотрудничестве с продюсером и композитором Уолтером Афанасьевым, вышел в 2013 году. В 2020-м, уже после смерти певицы, была представлена композиция «Останься»: трек смонтировали из репетиционных записей, сделанных незадолго до ее госпитализации.

Юлия Началова в кино и на телевидении

В 2000 году Юлия Началова дебютировала как актриса — ее первой киноработой стала мелодрама «Формула счастья». Впоследствии певица снялась еще в нескольких картинах, среди которых «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2004) и другие.

В роли телеведущей Началова впервые попробовала себя еще будучи подростком — в 1992 году она вела детскую музыкальную программу «Там-там новости». В середине нулевых певица снова вернулась в эфир: с 2005 по 2007 год она была одной из ведущих программы «Субботний вечер» на телеканале «Россия», а в 2015-м — соведущей Дмитрия Шепелева в шоу «Два голоса» на СТС.

Певцы Юлия Началова и Валерий Леонтьев Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Отдельное место в ее телевизионной биографии занимают развлекательные и музыкальные шоу: Началова «выживала» в четвертом сезоне «Последнего героя» (2003), участвовала в проектах «Один в один» (2014) и «Наш выход» (2014). Последней телеработой певицы стал финал шоу «Один в один. Народный сезон» (2019), где она выступала в роли наставника участников.

Личная жизнь Юлии Началовой

Юлия Началова дважды официально выходила замуж. С 2001 по 2004 год ее супругом был музыкант, участник группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской. Позднее певица называла этот союз «ошибкой юности» и признавалась, что брак распался из-за постоянных конфликтов и неподобающего поведения экс-возлюбленного.

Певица Юлия Началова со своим первым мужем, музыкантом Дмитрием Ланским (в браке с 2001 по 2004 г.) Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Этот союз был сродни студенческому опыту: на момент свадьбы мне было 18, ему — 22. Вспомнить нечего. Это было юношеским заблуждением», — говорила она.

В 2006 году Началова вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина, от которого спустя несколько месяцев после свадьбы родила дочь Веру. Но и этот союз продлился недолго: в 2011 году супруги объявили о разводе, сославшись на слишком плотные рабочие графики, несовместимые с семейной жизнью. Однако, по информации из открытых источников, истинной причиной стал роман Началовой с хоккеистом Александром Фроловым, с которым звезда начала встречаться вскоре после развода.

Евгений Алдонин и певица Юлия Началова на открытии 23 Московской международной книжной выставки-ярмарки. РИА Новости

В отношениях с Фроловым певица состояла с 2011 по 2016 год. Влюбленные не регистрировали брак, но их расставание сопровождалось затяжным конфликтом из-за элитной квартиры в Москве, где они проживали вместе. Хоккеист утверждал, что выкупил у возлюбленной половину жилплощади за 20 млн рублей, в то время как сама певица сделку отрицала и пыталась доказать правоту в суде. Судебные разбирательства продолжались и после смерти артистки — Фролов предъявлял финансовые претензии ее родственникам.

Осенью 2018 года Юлия Началова представила публике нового избранника — судью Нижегородского областного суда Вячеслава Кудрю , который якобы помогал певице решить квартирный вопрос с Фроловым. Эти отношения звезда старалась не афишировать, ограничиваясь редкими совместными выходами в свет. Вскоре после смерти артистки у Кудри родился сын, выношенный суррогатной матерью. По информации из открытых источников, мальчика с отцом неоднократно видели в доме родителей Началовой — в частности на дне рождения дочери певицы Веры. Это породило слухи о возможной связи ребенка с Юлией Началовой: высказывались предположения, что при суррогатном материнстве могли быть использованы замороженные яйцеклетки звезды. Впрочем, официальных подтверждений этой версии не последовало.

Проблемы со здоровьем Юлии Началовой

Первые проблемы со здоровьем появились у Началовой еще в начале нулевых. По информации из открытых источников, певица злоупотребляла таблетками для похудения, в результате чего заболела нервной анорексией. Позднее артистка признавалась журналистам, что на протяжении длительного времени практически ничего не ела.

«Я весила 42 килограмма. Тогда мне казалось, что выгляжу нормально, но это был настоящий кошмар. Дима (первый муж Началовой. — «Газета.Ru») меня поощрял, говорил, что ему все нравится. Я просто ничего не ела, пила одну воду, а потом мой организм отказался воспринимать и воду», — вспоминала она в беседе с Борисом Корчевниковым.

Певица Юлия Началова со своим первым мужем, музыкантом Дмитрием Ланским (в браке с 2001 по 2004 г.) Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Еще больше здоровье Началовой подкосила неудачная пластическая операция по увеличению груди, которую она перенесла в 2007 году в США. По словам звезды, импланты не прижились, что привело к заражению крови и проблемам с почками.

«Во время операции мне занесли инфекцию. Началось заражение. Пришлось делать повторную операцию. Врачи вытащили меня с того света», — рассказывала она.

О самых страшных диагнозах певица публично сообщила в 2018 году. Началова призналась, что на протяжении последних восьми лет боролась с системной красной волчанкой, к которой впоследствии добавились сахарный диабет второго типа и подагра. Из-за осложнений последнего заболевания у артистки серьезно пострадали суставы рук, что доставляло ей не только физический дискомфорт, но и психологические трудности — певица просила журналистов не снимать их крупным планом.

Смерть Юлии Началовой

11 марта 2019 года Юлия Началова была госпитализирована в Боткинскую больницу с осложнениями на фоне подагры и системной красной волчанки, высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной ноги. Как позднее сообщалось, тяжелые последствия развились после незначительной травмы, которую певица пыталась лечить самостоятельно.

Российская певица, актриса и телеведущая Юлия Началова (31 января 1981 – 16 марта 2019) @julianachalova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com

Состояние артистки стремительно ухудшалось: из-за развития сепсиса Началову перевели в реанимацию, где ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия медиков, остановить развитие осложнений не удалось. 16 марта 2019 года Юлия Началова скончалась от заражения крови и острой сердечной недостаточности. Певице было 38 лет. Звезда похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. На черном обелиске любимая фотография Юлии и цитата из песни, с которой она когда-то победила на «Утренней звезде»: «Я взмахну крылом — и вверх, улечу под облака».

Как сегодня живет семья Юлии Началовой

Единственная дочь артистки, 19-летняя Вера Алдонина, сегодня живет с бабушкой и дедушкой — Виктором Васильевичем и Таисией Николаевной Началовыми. Девушка с золотой медалью окончила школу и поступила на бюджетное отделение ВГИКа — она учится на актрису драматического театра и кино в мастерской народного артиста Александра Михайлова.

ole_ole4ka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

После смерти матери Вера много времени проводила со своим отцом, футболистом Евгением Алдониным. В конце 2025 года стало известно, что спортсмен серьезно болен: Алдонину диагностировали рак поджелудочной железы и провели несколько операций. Сейчас футболист проходит очередной курс лечения в Германии, оплатить который ему помогли его друзья и коллеги.

45-летие со дня рождения Юлии Началовой ее близкие решили отметить узким кругом.

«Шумных мероприятий не будет. Мы соберемся нашей семьей», — сказал журналистам отец певицы Виктор Началов.