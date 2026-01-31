Размер шрифта
Уиткофф заявил, что США воодушевлены работой РФ над достижением мира на Украине

Уиткофф назвал продуктивными переговоры с Дмитриевым по Украине
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине со специальным представителем президента РФ, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Майами (США) прошли продуктивно. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по продвижению мирного урегулирования украинского конфликта», — написал Уиткофф.

Уиткофф по итогам встречи с Дмитриевым отметил, что США воодушевлены тем, что Россия работает над достижением мира в украинском конфликте.

Также спецпосланник сообщил, что со стороны США в переговорах приняли участие министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

31 января стало известно, что переговоры Дмитриева с делегацией США запланированы на восемь утра по американскому времени (16:00 мск). До этого Дмитриев подтвердил, что прилетел в США — «Снова в Майами» написал он в одной из соцсетей.

Ранее Дмитриев заявил, что «злобная» Каллас подрывает мирный процесс.
 
