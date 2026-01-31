Уиткофф заявил, что США воодушевлены работой РФ над достижением мира на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине со специальным представителем президента РФ, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Майами (США) прошли продуктивно. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по продвижению мирного урегулирования украинского конфликта», — написал Уиткофф.

Уиткофф по итогам встречи с Дмитриевым отметил, что США воодушевлены тем, что Россия работает над достижением мира в украинском конфликте.

Также спецпосланник сообщил, что со стороны США в переговорах приняли участие министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

31 января стало известно, что переговоры Дмитриева с делегацией США запланированы на восемь утра по американскому времени (16:00 мск). До этого Дмитриев подтвердил, что прилетел в США — «Снова в Майами» написал он в одной из соцсетей.

Ранее Дмитриев заявил, что «злобная» Каллас подрывает мирный процесс.