Курс биткоина достиг минимальных значений

Binance: стоимость биткойна рекордно опустилась ниже $80 тыс.
Dado Ruvic/Reuters

Стоимость биткойна во время торгов опустилась ниже $80 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

По информации площадки, по состоянию на 20:08 мск, биткойн снижался на 3,99% и находился на уровне $79,402 тыс. К 20:30 мск биткойн уже находился на отметке в $79,1 тыс. (-5,05%).

В феврале 2025 года стоимость биткойна также опускалась ниже $80 тыс. Тогда в течение нескольких часов биткоин обвалился примерно на $4 тыс.

При этом 5 октября биткоин побил исторический максимум, превысив отметку $125 тысяч. В 08:11 мск стоимость биткоина достигла $124,9 тыс., увеличившись на 1,97%. Спустя три минуты цена криптовалюты выросла до $125,18 тыс. Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 августа 2025 года, когда курс криптовалюты составлял $124,47 тыс.

Биткоин — это децентрализованная цифровая валюта, основанная на технологии блокчейн. Количество существенно ограничено, и большая часть монет уже находится в обращении. Идея биткоина была впервые представлена в 2008 году автором или группой авторов, использовавших псевдоним Сатоси Накамото.

Ранее в России сравнили криптовалюты с золотом.
 
