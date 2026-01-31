В Венесуэле готовят всеобщую амнистию

Власти Венесуэлы готовят закон о всеобщей амнистии, в ближайшее время его направят в парламент. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента Делси Родригес, передает телеканал Venezolana de Television.

«Это должен быть закон, который поможет залечить раны, нанесенные политическим противостоянием, перенаправит правосудие в стране и восстановит мирное сосуществование между венесуэльцами», — заявила исполняющая обязанности президента Венесуэлы, выступая на церемонии открытия судебного года в Верховном суде.

По словам Родригес, освобождение заключенных охватит «весь период политического насилия, начиная с 1999 года по настоящее время». Решение об амнистии обсуждалось с президентом Николасом Мадуро.

До этого президент США Дональд Трамп выразил восхищение Делси Родригес, которую он назвал «превосходным» временным президентом Венесуэлы. Кроме того, Трамп прокомментировал дальнейшую судьбу венесуэльской нефти, перевозимой танкерами, захваченными американскими силами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал открытие воздушного пространства над Венесуэлой.