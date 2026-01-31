Экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла оккультные ритуалы Ермака

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак регулярно проводил магические ритуалы. Об этом заявила экс-пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В 2020 году один министр пришел ко мне с информацией, что Ермак, тогда уже глава офиса [Зеленского], занимается магией. Министр не вдавался в подробности, но был очень напуган. В 2023 человек из важной службы рассказал мне, как Ермак привозил магов из Израиля, Грузии и какой-то страны Латинской Америки для магических ритуалов», — написала бывшая пресс-секретарь.

Мендель добавила, что в 2024 году ей рассказали, как «маги Ермака» жгли неизвестные травы и делали куклы, которые складывали в определенный сундук. По ее словам, подобные увлечения экс-главы офиса Зеленского не были секретом. Еще в 2019 году журналист задавал ему вопросы о ритуалах, уточнила Мендель.

28 января депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Ермак обращался к тарологам для улучшения имиджа после коррупционного скандала.

В декабре прошлого года профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сектовед Александр Дворкин заявил, что Ермак мог использовать зеркала, найденные у него в доме во время обысков, для устранения врагов. Эксперт пояснил, что в оккультном контексте двойник, которого можно увидеть в зеркале, считается обладателем тех же способностей, что и сам человек.

Ранее сообщалось, что Ермак хотел стать президентом Украины.