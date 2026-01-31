Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла оккультные ритуалы Ермака

Бывшая пресс-секретарь Мендель: Ермак регулярно проводил магические ритуалы
Violeta Santos Moura/Reuters

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак регулярно проводил магические ритуалы. Об этом заявила экс-пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В 2020 году один министр пришел ко мне с информацией, что Ермак, тогда уже глава офиса [Зеленского], занимается магией. Министр не вдавался в подробности, но был очень напуган. В 2023 человек из важной службы рассказал мне, как Ермак привозил магов из Израиля, Грузии и какой-то страны Латинской Америки для магических ритуалов», — написала бывшая пресс-секретарь.

Мендель добавила, что в 2024 году ей рассказали, как «маги Ермака» жгли неизвестные травы и делали куклы, которые складывали в определенный сундук. По ее словам, подобные увлечения экс-главы офиса Зеленского не были секретом. Еще в 2019 году журналист задавал ему вопросы о ритуалах, уточнила Мендель.

28 января депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Ермак обращался к тарологам для улучшения имиджа после коррупционного скандала.

В декабре прошлого года профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сектовед Александр Дворкин заявил, что Ермак мог использовать зеркала, найденные у него в доме во время обысков, для устранения врагов. Эксперт пояснил, что в оккультном контексте двойник, которого можно увидеть в зеркале, считается обладателем тех же способностей, что и сам человек.

Ранее сообщалось, что Ермак хотел стать президентом Украины.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!