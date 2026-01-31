Размер шрифта
Под Белгородом БПЛА ударил по движущемуся автомобилю с людьми

Под Белгородом два жителя пострадали при атаке дрона на автомобиль
В Белгородской области два человека пострадали при атаке беспилотника на движущийся автомобиль. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Чиновник уточнил, что налет произошел около села Белянка в Шебекинском округе. При этом мужчина получил непроникающие осколочные ранения головы, спины и плеча, а у 17-летней девушки слепое осколочное ранение спины и минно-взрывная травма. Пострадавших госпитализировали в Белгород.

«У транспортного средства разбиты стекла и посечен кузов», — добавил глава области.

До этого в Курске при налете БПЛА были повреждены дома и два автомобиля в районе местного завода тракторных запчастей. Из мирных жителей от сбитого дрона никто не пострадал.

Глава города пообещал помочь горожанам восстановить поврежденное имущество и напомнил, что к обломкам беспилотника приближаться нельзя. На этом фоне губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что системы ПВО (противовоздушной обороны) сбили над Курском несколько вражеских целей.

Ранее Гладкова удивило поведение птиц во время ракетной опасности.
 
