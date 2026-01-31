Под Белгородом БПЛА ударил по движущемуся автомобилю с людьми

Под Белгородом два жителя пострадали при атаке дрона на автомобиль

В Белгородской области два человека пострадали при атаке беспилотника на движущийся автомобиль. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Чиновник уточнил, что налет произошел около села Белянка в Шебекинском округе. При этом мужчина получил непроникающие осколочные ранения головы, спины и плеча, а у 17-летней девушки слепое осколочное ранение спины и минно-взрывная травма. Пострадавших госпитализировали в Белгород.

«У транспортного средства разбиты стекла и посечен кузов», — добавил глава области.

До этого в Курске при налете БПЛА были повреждены дома и два автомобиля в районе местного завода тракторных запчастей. Из мирных жителей от сбитого дрона никто не пострадал.

Глава города пообещал помочь горожанам восстановить поврежденное имущество и напомнил, что к обломкам беспилотника приближаться нельзя. На этом фоне губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что системы ПВО (противовоздушной обороны) сбили над Курском несколько вражеских целей.

