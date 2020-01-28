Песков заявил, что решение о будущем осужденной в РФ Иссахар еще ожидается
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о будущем гражданки Израиля Наамы Иссахар еще ожидается, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Ранее стало известно, что израильтянка попросила главу российского государства Владимира Путина о помиловании.
«Ждем. Ждем, пока большего сказать не могу», — уточнил Песков.
Иссахар получила 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее нашли 9,6 грамма гашиша, по ее словам она перевозила его в личных целях.
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