Песков заявил, что решение о будущем осужденной в РФ Иссахар еще ожидается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о будущем гражданки Израиля Наамы Иссахар еще ожидается, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что израильтянка попросила главу российского государства Владимира Путина о помиловании.

«Ждем. Ждем, пока большего сказать не могу», — уточнил Песков.

Иссахар получила 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее нашли 9,6 грамма гашиша, по ее словам она перевозила его в личных целях.

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