Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте

В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе. Об этом сообщает местный телеканал «Свое ТВ».

Видео с камер видеонаблюдения был впоследствии размещен в соцсетях. На кадрах мужчина заходит в магазин, проливает на стоящую за прилавком женщину неизвестную жидкость из пузырька, принесенного с собой, и насильно затаскивает ее в соседнюю комнату.

После этого из подсобки выбегает другая женщина, через несколько секунд выходит мужчина, а за ним и охваченная пламенем его жертва.

Как сообщает телеканал, пострадавшая была бывшей женой злоумышленника, своими действиями он пытался ей отомстить.

По данным «Аргументы и факты», в настоящее время сгоревшая женщина находится в больнице имени Вагнера. Она в реанимации.

Ее состояние оценивается как тяжелое. В пресс-службе больницы сказали, что у пострадавшей 35% ожогов тела, 3% ожогов лица.

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