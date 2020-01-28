Больше 100 человек погибли из-за коронавируса в китайской провинции Хубэй

В китайской провинции Хубэй более 100 человек погибли от нового типа коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные комитета по вопросам здравоохранения провинции.

Отмечается, что к 24.00 по местному времени на 27 января число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в провинции Хубэй составило 2714 человек, из них в Ухане заражены 1590 жителей. Скончались от коронавируса 100 человек, из них в Ухане 85.

За 27 января в провинции подтвердили 1291 новый случай заражения, 24 человека погибли.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. Число случаев заражения коронавирусом в КНР превысило 2800 человек. Более 80 человек скончались.

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