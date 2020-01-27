Школьники пожарили куриные окорочка на Вечном огне в Дагестане

Школьники из Махачкалы поджарили куриные окорочка на Вечном огне. Об этом сообщается в Instagram МВД Дагестана.

Отмечается, что инцидент произошел в парке «Ленинского комсомола».

На кадрах опубликованного ролика видно, как группа подростков находится на памятнике «Памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне». Некоторые из них жарят курицу на Вечном огне, а другие танцуют возле. На замечания прохожих школьники не реагировали.

Уточняется, что по данному факту назначена проверка. Родители школьников будут привлечены к административной ответственности.

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