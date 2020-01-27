Темнокожий студент принес извинения осетинскому народу за непристойный танец с девушкой

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Студент-иностранец принес извинения всему осетинскому народу после того, как в толпе неприлично станцевал с местной жительницей. Об этом сообщает сайт Kp.ru.

На видео видно, как юноша вплотную прижимается к девушке и двигается с ней в такт. При этом толпа реагирует по-разному, кто-то кричит ему «Хорош!», женская половина от удивления прикрывает лицо рукой.

Когда ролик появился в сети, его посчитали непристойным, а действие иностранца расценили как оскорбление.

«И эта девушка рассчитывает на чье-то уважение?!», — написал один из пользователей.

Героиня видео заявила на камеру, что подобного инцидента больше не повторится. При этом заметно, что в кадре ее кто-то дергает.

«Я хочу извиниться перед всем осетинским народом за свои нехорошие поведение... Я недавно приехал в Осетию и не знал, что так вести себя нельзя», — сказал в свою очередь юноша.

Юзеры также пошутили, что после случившегося ему придется жениться на своей напарнице по танцу.

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