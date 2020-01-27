Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Правоохранители нашли мать двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае Викторию Трегубенко.

По словам Трегубенко, мать мальчиков не знала о планах отца.

Омбудсмен пояснила, что мать в семье не жила. Сейчас с ней ведется работа. Трегубенко отметила, что может быть, все разрешится лучшим образом.

Ранее сообщалось, что 26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в «Шереметьево», оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет. В рюкзаке одного из детей была обнаружена записка. В ней отец попросил временно определить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием иного выхода.

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