Количество заболевших коронавирусом в США возросло до пяти

В США зафиксировано уже пять случаев заболевания новым типом коронавируса. Об этом сообщает центр по контролю и предупреждению заболеваний (CDC).

Так, пять случаев заболевания подтверждены в четырех штатах Соединенных Штатов: Аризона, Калифорния, Иллинойс и Вашингтон.

Уточняется, что все заболевшие прибыли из китайского города Ухань.

По состоянию на 26 января, в Китае подтверждено более 2000 случаев заражения. По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, сейчас 324 человека находятся в тяжелом состоянии. Число жертв пневмонии составляет 56 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

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