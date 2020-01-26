Количество заболевших коронавирусом в США возросло

В США зафиксирован новый случай заболевания новым типом коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес подтвердил четвертый случай заболевания вирусом.

Уточняется, что пострадавший ранее приехал из китайского города Ухань. На данный момент он проходит обследование и получает необходимое лечение.

В Департаменте также подчеркнули, что на территории США проходит работа на всех уровнях по мониторингу распространения заболевания.

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