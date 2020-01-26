Количество заболевших коронавирусом в США возросло
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В США зафиксирован новый случай заболевания новым типом коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес подтвердил четвертый случай заболевания вирусом.
Уточняется, что пострадавший ранее приехал из китайского города Ухань. На данный момент он проходит обследование и получает необходимое лечение.
В Департаменте также подчеркнули, что на территории США проходит работа на всех уровнях по мониторингу распространения заболевания.
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