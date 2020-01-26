Более 5 млн человек покинули Ухань на фоне эпидемии коронавируса

Свыше 5 млн человек уехали из китайского города Ухань на фоне вспышки заболеваемости новым типом коронавируса и новогодних праздников, заявил мэр города Чжоу Сяньван. Об этом сообщает РИА «Новости».

На данный момент в городе остается около 9 млн человек, отметил мэр.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

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