Более 5 млн человек покинули Ухань на фоне эпидемии коронавируса
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Свыше 5 млн человек уехали из китайского города Ухань на фоне вспышки заболеваемости новым типом коронавируса и новогодних праздников, заявил мэр города Чжоу Сяньван. Об этом сообщает РИА «Новости».
На данный момент в городе остается около 9 млн человек, отметил мэр.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.
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