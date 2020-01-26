Эпидемиологи из Китая подтвердили данные об источнике коронавируса

Китайские медики подтвердили данные об источнике возникновения нового типа коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что им стали дикие животные.

Уточняется, что вирус был обнаружен на рынке «Хуанань» в городе Ухань в составе морепродуктов.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

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