Эпидемиологи из Китая подтвердили данные об источнике коронавируса
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Китайские медики подтвердили данные об источнике возникновения нового типа коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что им стали дикие животные.
Уточняется, что вирус был обнаружен на рынке «Хуанань» в городе Ухань в составе морепродуктов.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.
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