Восемь китайских туристов госпитализировали из московского отеля

Московские врачи осмотрели около 150 туристов из Китая, которые поселились в московском отеле, и решили отправить в больницу восемь из них. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, специалисты обнаружили у восьми туристов признаки ОРВИ. После этого они были госпитализированы.

Городской департамент здравоохранения заявил, что заболевших разместили в стационаре, так как у них нет признаков пневмонии.

Как ранее писали СМИ, первые признаки заражения данной инфекцией имеют схожести с симптомами простуды и гриппа. Однако в дальнейшем у заболевших увеличивается температура. Кроме того, они начинают кашлять.

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