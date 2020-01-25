Жителей Алма-Аты возмутили отмечавшие китайский Новый год студенты из КНР

Конфликт произошел между жителями Алма-Аты и группой китайских студентов, передвигавшихся по улицам города с фигурой дракона, являющейся традиционным атрибутом китайского Нового года, сообщает Вести.Ru.

Прохожие агрессивно обратились к студентам с требованием убрать фигуру. Один из жителей города попытался напасть на граждан Китая и повредил фигуру, однако драки удалось избежать.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ударил ключом и расчленил: за что китаец убил земляка в Бурятии

— Одноногий мужчина на костылях напал с ножом на туристов в Петербурге

— Иностранные туристы избили россиянку в Царском Селе