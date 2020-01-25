Жителей Алма-Аты возмутили отмечавшие китайский Новый год студенты из КНР
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Конфликт произошел между жителями Алма-Аты и группой китайских студентов, передвигавшихся по улицам города с фигурой дракона, являющейся традиционным атрибутом китайского Нового года, сообщает Вести.Ru.
Прохожие агрессивно обратились к студентам с требованием убрать фигуру. Один из жителей города попытался напасть на граждан Китая и повредил фигуру, однако драки удалось избежать.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.
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