Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Эксперты объяснили, будет ли Фицо блокировать решения ЕС без Орбана

Политолог Трухачев: Фицо не сможет противостоять решениям ЕС в одиночку
David W Cerny/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава венгерского кабмина Виктор Орбан вместе тормозили многие решения Брюсселя, в том числе по Украине, однако после проигрыша Орбана на парламентских выборах, Фицо остался в одиночестве, а это крайне неудобная позиция в Европейском союзе (ЕС). Такое мнение в беседе с kp.ru высказал политолог Александр Сайгин.

Эксперт усомнился в том, что премьер Словакии продолжит что-либо блокировать в одиночку.

«Фицо сидит на своем посту неустойчиво, президент Петер Пеллегрини — более проевропейский. Премьер Словакии попробует что-то сделать, но, скорее, это будет на словах. Никто особо мешать Евросоюзу принимать новые антироссийские действия не сможет», — отметил в свою очередь доцент Финансового университета Вадим Трухачев.

12 апреля на парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра. По результатам 93,42% обработанных бюллетеней она «взяла» 138 мест в парламенте, а «Фидес» — 54. Виктор Орбан признал результат и поздравил Мадьяра с победой.

Фицо заявил, что также признает решение граждан Венгрии на прошедших выборах и поздравляет Мадьяра с победой. При этом он подчеркнул, что цели правительства Словакии остаются неизменными.

Ранее экс-премьер Австрии назвал Орбана «Трампом с мозгами».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
