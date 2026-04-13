Эксперты объяснили, будет ли Фицо блокировать решения ЕС без Орбана

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава венгерского кабмина Виктор Орбан вместе тормозили многие решения Брюсселя, в том числе по Украине, однако после проигрыша Орбана на парламентских выборах, Фицо остался в одиночестве, а это крайне неудобная позиция в Европейском союзе (ЕС). Такое мнение в беседе с kp.ru высказал политолог Александр Сайгин.

Эксперт усомнился в том, что премьер Словакии продолжит что-либо блокировать в одиночку.

«Фицо сидит на своем посту неустойчиво, президент Петер Пеллегрини — более проевропейский. Премьер Словакии попробует что-то сделать, но, скорее, это будет на словах. Никто особо мешать Евросоюзу принимать новые антироссийские действия не сможет», — отметил в свою очередь доцент Финансового университета Вадим Трухачев.

12 апреля на парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра. По результатам 93,42% обработанных бюллетеней она «взяла» 138 мест в парламенте, а «Фидес» — 54. Виктор Орбан признал результат и поздравил Мадьяра с победой.

Фицо заявил, что также признает решение граждан Венгрии на прошедших выборах и поздравляет Мадьяра с победой. При этом он подчеркнул, что цели правительства Словакии остаются неизменными.

