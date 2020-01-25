Два украинца пострадали при атаке на молдавский вертолет в Афганистане

Два гражданина Украины пострадали в результате атаки на молдавский вертолет Ми-8 в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщается на сайте Органа гражданской авиации (ОГА) Молдавии.

Вертолет выполнял гуманитарную миссию по доставке продовольствия в Афганистан. Он был атакован из ручного противотанкового гранатомета, когда находился на земле.

Командир и инженер-механик вертолета, являющиеся Украины, получили легкие ранения. Второй пилот из Молдавии не пострадал.

Экипаж вертолета был доставлен госпитализирован. На данный момент члены экипажа покинули больницу из-за отсутствия угрозы здоровью.

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