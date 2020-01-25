В Совфеде оценили слова бывшего президента Латвии Берзиньша о русском языке
Первый зампред комитета Совета федераций по международным делам Владимир Джабаров оценил слова бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша относительно того, что действующим в его стране властям не стоит притеснять русский язык. Об этом сообщает RT.
Сенатор выразил мнение, что политические лидеры «прозревают» лишь после оставления своего поста.
«Если бы в Латвии не притеснялся русский язык, если бы людей не оценивали по их национальности, эта страна была бы намного сильнее», — заявил Джабаров.
Парламентарий рассчитывает на то, что в дальнейшем «националистический угар сойдет на нет».
По его словам, Латвии нельзя быть в таких плохих отношения со своим восточным соседом. Он считает, что сотрудничество с Москвой принесет Риге лишь преимущества.
«Необходимо делать разумные шаги, а не действовать в угоду тех, кто хочет разрушить наши отношения», — сказал он.
Ранее бывший латвийский президент Андрис Берзиньш заявил, что нельзя притеснять русский язык, на котором в Латвии говорят больше, чем на немецком.
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