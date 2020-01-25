Восемь человек пострадали при пожаре в доме в Новгородской области

В Новгородской области в Старой Руссе загорелся жилой дом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали около 70 человек из окутанного огнем дома.

Согласно имеющимся данным, в результате возгорания пострадали восемь человек, среди них есть три ребенка.

«Они госпитализированы», — добавил источник.

Пожарные смогли оперативно потушить возгорание. В настоящее время выясняется причина пожара.

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