Новости политики

Швейцария расширила санкции против России

Швейцария вслед за ЕС обновила санкционный список против России
Швейцария вслед за Европейским союзом (ЕС) расширила санкционный список против России. Об этом сообщило швейцарское правительство на своем сайте.

«В списки были включены пять физических лиц, четыре организации и 41 судно», — говорится в заявлении.

В правительстве Швейцарии уточнили, что в санкционный список внесли лица и компании, которые якобы причастны к «теневому флоту». В частности, ограничения ввели против организаций из ОАЭ Nova Shipmanagement LLC-FZ и Citrine Marine SPC, а также против компаний из Вьетнама и России — Hung Phat Maritime Trading и SeverTransBunker Company Limited.

В декабре прошлого года министры иностранных дел Евросоюза приняли санкции в отношении 14 физических лиц и организаций в рамках режима противодействия гибридным угрозам со стороны России. Под ограничения попали декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, а также Международное движение русофилов.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит новые санкции к годовщине СВО.

