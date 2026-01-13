Россия в ноябре экспортировала в Турцию рекордный объем пшеницы

Российский экспорт пшеницы в Турцию в ноябре достиг рекорда с лета 2023 года

Российский экспорт пшеницы в Турцию в ноябре прошлого года достиг рекорда с лета 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные турецкой таможни.

Россия поставила пшеницы в Турцию на рекордные $189,4 млн. Поставки в месячном выражении выросли на 17%, а в годовом — сразу в 25 раз (в ноябре 2024 года экспорт пшеницы достигал $7,6).

До этого сообщалось, что Китай в сентябре импортировал российскую пшеницу на максимальную с ноября 2024 года сумму — $1,293 млн. По сравнению с предыдущим месяцем импорт увеличился в 73 раза.

В начале октября прошлого года сообщалось, что сбор урожая прошел быстро. Аграрии собрали свыше 460 тыс. т гречихи, почти 1,1 млн т ржи, 340 тыс. т риса и примерно 22,7 млн т сахарной свеклы. При этом в некоторых районах возникли сложности с уборкой урожая.

Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что в России собрали «достойный» урожай.