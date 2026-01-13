Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Россия в ноябре экспортировала в Турцию рекордный объем пшеницы

Российский экспорт пшеницы в Турцию в ноябре достиг рекорда с лета 2023 года
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Российский экспорт пшеницы в Турцию в ноябре прошлого года достиг рекорда с лета 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные турецкой таможни.

Россия поставила пшеницы в Турцию на рекордные $189,4 млн. Поставки в месячном выражении выросли на 17%, а в годовом — сразу в 25 раз (в ноябре 2024 года экспорт пшеницы достигал $7,6).

До этого сообщалось, что Китай в сентябре импортировал российскую пшеницу на максимальную с ноября 2024 года сумму — $1,293 млн. По сравнению с предыдущим месяцем импорт увеличился в 73 раза.

В начале октября прошлого года сообщалось, что сбор урожая прошел быстро. Аграрии собрали свыше 460 тыс. т гречихи, почти 1,1 млн т ржи, 340 тыс. т риса и примерно 22,7 млн т сахарной свеклы. При этом в некоторых районах возникли сложности с уборкой урожая.

Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что в России собрали «достойный» урожай.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27610255_rnd_2",
    "video_id": "record::29728ce2-8354-4ea7-99ae-d42205d49dc6"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+