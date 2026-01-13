Размер шрифта
Мэр Киева сообщил о сотнях жилых домов, оставшихся без отопления

Сотни многоквартирных домов в Киеве остались без теплоснабжения после новых прилетов. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Без отопления сейчас около 500 многоквартирных домов. Ремонтные бригады работают днем и ночью», — сообщил градоначальник.

По его словам, дефицит электроэнергии в Киеве стал еще больше после очередных прилетов. Трудности наблюдаются, в том числе с питанием объектов критически важной инфраструктуры.

13 января министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны ночью нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине. Как заявила пресс-служба украинской энергетической компании ДТЭК, в стране была повреждена одна из тепловых электростанций. В заявлении не уточнялось, о каком именно сооружении идет речь.

Издание «Страна.ua» написало, что на территории Киевской области был зафиксирован прилет ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Три города — Ирпень, Гостомель и Буча — оказались обесточены. Также перебои с электроснабжением зафиксировали в столице.

Ранее в Раде рассказали, сколько времени понадобится на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

