В США назвали разочарованием российский истребитель Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 оказался разочарованием. Об этом заявил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Харрисон Касс.

«Российская программа создания истребителей преследует цели мирового уровня. Однако ей не хватает возможностей мирового уровня. Пятое поколение Су-57 оказалось разочарованием», — говорится в материале.

По словам обозревателя, всего было выпущено около 30 Су-57. При этом США произвели уже более 1 тысячи истребителей пятого поколения F-35, отметил журналист.

Касс добавил, что сегодня современные боевые самолеты могут создавать только Россия, США, Китай и Европа. Однако лидерами в гонке за истребители шестого поколения являются Вашингтон и Пекин, следует из материала.

В декабре прошлого года обозреватель Питер Сучиу заявил, что Су-57 является лучшим, но только для авиашоу. Он обратил внимание на появившиеся в индийских СМИ сообщения, что Нью-Дели и Москва не приблизились к заключению сделки о приобретении данных истребителей.

Ранее уникальный трюк российского истребителя Су-57 попал на видео.