Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Украинцев призывают к протесту против ТЦК

RT: украинцев в сети призывают выйти 18 января на протест в Киеве против ТЦК
Shutterstock

На Украине жителей призывают выйти на митинг против территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в это воскресенье, 18 января. Об этом пишет RT.

«В посте сказано, что нужно срочно решить вопрос с насильственной мобилизацией. Авторы жалуются, что военкомы воруют людей прямо с улиц и пытают их, а сама структура угрожает существованию Украины», — сказано в посте.

Пользователи в соцсетях назвали ТЦК огромной катастрофой.

13 января немецкое издание Berliner Zeitung писало, что в Одессе сотрудники территориальных центров комплектования избивают горожан, а украинская полиция никак на это не реагирует. По словам собеседников издания, всю грязную работу, такую как преследование или избиение, обычно выполняют люди в штатском, которые могут быть частными охранниками, или сотрудники ТЦК. Полицейские в такие моменты делают вид, что ничего не происходит и выключают свои нательные видеокамеры.

Сейчас в Одессе известно о десятках случаев злоупотреблений со стороны ТЦК, но власти замалчивают их беззакония и обвиняют российскую пропаганду в провокациях.

Ранее власти Украины предложили создать в селах полноценные ТЦК.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27609805_rnd_5",
    "video_id": "record::15716229-7050-4a25-bf32-da8a34560ff8"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+