RT: украинцев в сети призывают выйти 18 января на протест в Киеве против ТЦК

На Украине жителей призывают выйти на митинг против территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в это воскресенье, 18 января. Об этом пишет RT.

«В посте сказано, что нужно срочно решить вопрос с насильственной мобилизацией. Авторы жалуются, что военкомы воруют людей прямо с улиц и пытают их, а сама структура угрожает существованию Украины», — сказано в посте.

Пользователи в соцсетях назвали ТЦК огромной катастрофой.

13 января немецкое издание Berliner Zeitung писало, что в Одессе сотрудники территориальных центров комплектования избивают горожан, а украинская полиция никак на это не реагирует. По словам собеседников издания, всю грязную работу, такую как преследование или избиение, обычно выполняют люди в штатском, которые могут быть частными охранниками, или сотрудники ТЦК. Полицейские в такие моменты делают вид, что ничего не происходит и выключают свои нательные видеокамеры.

Сейчас в Одессе известно о десятках случаев злоупотреблений со стороны ТЦК, но власти замалчивают их беззакония и обвиняют российскую пропаганду в провокациях.

Ранее власти Украины предложили создать в селах полноценные ТЦК.