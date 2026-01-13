Размер шрифта
В РПЦ издали руководство о преодолении алкогольной зависимости

Священник РПЦ и кандидат химнаук Клименко издал книгу по преодолению алкоголизма
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Русской православной церкви (РПЦ) издали руководство по преодолению алкогольной зависимости. Об этом сообщили в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.

Отдел выпустил книгу под названием «Я не алкоголик. Руководство, которое поможет вам убедиться в отсутствии зависимости». Ее написал кандидат химических наук и диакон РПЦ Иоанн Клименко.

Книга состоит из двух частей, посвященных ступеням перехода к алкогольной зависимости и объяснению, как шаг за шагом вернуться к нормальной жизни. Автор рассказывает, как определить алкогольную зависимость и контакты, по которым можно обратиться за помощью.

Книгу можно бесплатно скачать на сайте синодального отдела по благотворительности.

До этого в РПЦ раскрыли простой способ проверить человека на алкогольную зависимость.

По словам протоиерея Михаила Потокина, трезвость — это не только отсутствие употребления алкоголя или крайне умеренное употребление его, необходимо отказаться от всего, что воздействует на нервную систему человека.

Ранее генетик рассказала, как выбрать напиток, после анализа алкогольных генов.

