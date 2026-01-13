Размер шрифта
Новости. Общество

Огромная глыба льда рухнула на девушку в российском регионе

В Нижегородской области на девушку рухнула огромная глыба льда
Telegram-канал Нижегородский Следком

В Нижегородской области девушка получила травмы из-за рухнувшей на нее огромной глыбы льда. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в январе на улице Красные Зори в городе Выксе. С крыши многоквартирного дома на девушку обрушилась глыба наледи и снега. После случившегося пострадавшую с травмами доставили в медицинское учреждение — врачи оказали ей всю необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В данный момент прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. Правоохранители дадут оценку действиям ответственных за своевременную очистку кровли здания от снега и наледи.

Ранее девочка, пострадавшая от упавшей наледи, отсудила 1,2 млн рублей у хозяйки балкона.

