Двоюродный племянник писателя Александра Солженицына Сергей находится в зоне специальной военной операции (СВО). Подробности о своей службе он рассказал в беседе с RT.

Племянник Солженицына взял себе позывной «Самуэль». Боец сообщил, что служит в добровольческом отряде «БАРС-37» группировки войск «Днепр» и занимается обслуживанием и испытанием радиоэлектронных систем. До спецоперации он принимал участие в параде Победы на Красной площади, когда работал в «Ростехе».

«Вплотную приблизился к оборонке, руководил полигоном, [где проводились] испытания колесной и гусеничной техники», — рассказал боец.

Сергей Солженицын признался, что ему нравится решать технически сложные вещи, к которым он отнес в том числе оружие. «Самуэль» считает, что нынешняя война — это война беспилотных электронных систем.

До этого вдову писателя Александра Солженицына Наталию наградили в Москве премией «Ясная Поляна». Она победила в номинации «Личность» за «ясную гражданскую позицию в отстаивании идеалов добра и милосердия», а также за труд в издании наследия Александра Солженицына.

Наталия Солженицына — российский общественный деятель. Вдова и ближайшая помощница писателя Александра Солженицына. Президент созданного в 1974 году в Цюрихе «Русского общественного фонда помощи преследуемым и их семьям», более известного как Фонд Солженицына.

Ранее сообщалось, что Солженицын в эссе «Как нам обустроить Россию?» требовал от Украины остаться с РФ и бороться с НАТО.