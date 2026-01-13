Пенсионер пытался сесть на борт самолета с умершей женой и был задержан

В Испании пассажира задержали при попытке сесть на самолет с умершей женой

В Испании 80-летнего мужчину задержали при попытке сесть на рейс самолета с умершей женой. Об этом пишет испанская газета Diario de Avisos.

Инцидент произошел в зоне контроля в аэропорту Тенерифе-Юг. Пожилого пассажира, который пытался сесть на рейс со своей женой, находящейся в инвалидном кресле, остановили, когда сотрудник службы безопасности заметил, что женщина не реагирует на происходящее.

«Охранник подошел к женщине, взял ее за руку и заметил, что у нее аномально низкая температура и она не дышит. Сотрудник немедленно сообщил об этом руководителю. Через несколько минут был активирован аварийный протокол, и на место происшествия прибыли сотрудники службы безопасности, члены Гражданской гвардии и эксперты-криминалисты», — рассказал представитель аэрогавани.

Супруга умершей женщины задержали. На допросе он заявил, что его жена скончалась несколькими часами ранее, когда они уже находились в аэропорту. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины. Грозит ли ее мужу какая-либо ответственность, пока не ясно.

Ранее в Англии семья посадила на самолет умершую бабушку, сказав, что она спит.