В Кремле объяснили, почему тормозится процесс помилования израильтянки Иссахар

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что процесс помилования осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар затормозился из-за того, что она сама отказалась об этом просить, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сама осужденная девушка не обращалась к президенту с просьбой о помиловании. Вот это пока весь процесс, скажем так, тормозит», — заявил Песков

Он пояснил, что просьба о помиловании Иссахар со стороны премьер-министра Биньямина Нетаньяху не дает юридического права на запуск этой процедуры.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что осужденная израильтянка Наама Иссахар не стала писать российскому лидеру самостоятельное ходатайство о помиловании.

Иссахар получила 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее нашли 9,6 грамма гашиша, по ее словам она перевозила его в личных целях.

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