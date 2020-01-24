ФСБ задержала работавшего на спецслужбы Украины жителя Крыма
Сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который по заданию спецслужб Украины устраивал схроны со взрывчаткой, передает РИА «Новости».
Отмечается, что оперативники обнаружили взрывные устройства общей массой более пяти килограммов в его тайниках в Симферополе. Среди них девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество.
Когда он намеревался совершить взрыв, пока не известно.
ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки.
В настоящее время по заключению суда злоумышленник находится под стражей.
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