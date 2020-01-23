ЦРУ рассекретило архивные документы о Второй мировой войне

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило документы по Второй мировой войне, в частности, данные об украинском националисте Степане Бандере. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Как отмечается, в открытом доступе оказалось свыше 13 миллионов страниц архивных документов, которые были рассекречены еще в 2005 году, однако опубликованы лишь в настоящее время. Среди них 300 страниц было посвящено Бандере, которого называют «украинским фашистом» и агентом Адольфа Гитлера. Утверждается, что он причастен к ряду преступлений и уничтожению 10 тысяч евреев на границе с Закарпатской Украиной.

Согласно сведениям ЦРУ, с 30 июня 1941 года Бандера под кличкой «Консул 2» провозгласил во Львове создание государства «Западная Украина».

«Всего за 5 недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков», — заключается в документе.

Эта информация была рассекречена в соответствии с Законом «о разоблачении нацистских военных преступников.

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