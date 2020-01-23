Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован за пределами города Ухань
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Новый случай смерти человека от нового типа коронавируса произошел за пределами города Ухань, передает РИА «Новости».
Отмечается, что первый случай смерти от вируса был зарегистрирован в провинции Хэбэй. Согласно имеющимся данным, погиб 80-летний мужчина. После случившегося все, кто контактировал с погибшим, наблюдаются у специалистов.
Всего в Китае инфицировано, по последним данным, 644 человека, из них погибли — 18.
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