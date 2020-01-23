Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован за пределами города Ухань

Новый случай смерти человека от нового типа коронавируса произошел за пределами города Ухань, передает РИА «Новости».

Отмечается, что первый случай смерти от вируса был зарегистрирован в провинции Хэбэй. Согласно имеющимся данным, погиб 80-летний мужчина. После случившегося все, кто контактировал с погибшим, наблюдаются у специалистов.

Всего в Китае инфицировано, по последним данным, 644 человека, из них погибли — 18.

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