Дети осквернили Вечный огонь на Ставрополье

В сети было опубликовано видео, на котором два школьника оскверняют Вечный огонь на Ставрополье. Кадры опубликовал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Изобильный Ставропольского края.

На кадрах видно, как два ребенка стоят у Вечного огня. Один из них плюет в него, а другой в этом время уходит за монумент. Спустя некоторое время, этот же школьник расстегивает штаны и справляет нужду. В результате этого Вечный огонь тухнет.

Правоохранительные органы уже посмотрели это видео и заинтересовались им. Они разыскивают школьников.

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