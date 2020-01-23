Дети осквернили Вечный огонь на Ставрополье
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В сети было опубликовано видео, на котором два школьника оскверняют Вечный огонь на Ставрополье. Кадры опубликовал РЕН ТВ.
Инцидент произошел в городе Изобильный Ставропольского края.
На кадрах видно, как два ребенка стоят у Вечного огня. Один из них плюет в него, а другой в этом время уходит за монумент. Спустя некоторое время, этот же школьник расстегивает штаны и справляет нужду. В результате этого Вечный огонь тухнет.
Правоохранительные органы уже посмотрели это видео и заинтересовались им. Они разыскивают школьников.
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