Мать 13-летней школьницы из Красноярского края рассказала о беременности дочери

Мать 13-летней школьницы из Красноярского края, которая забеременела от 10-летнего мальчика, рассказала, что врачи до последнего не подозревали о положении девочки. Об этом она сообщила в эфире передачи «Прямой эфир» на телеканале »Россия 1».

По словам женщины, медики сначала указывали на то, что девочка отравилась. Однако позже она сама призналась, что у нее был сексуальный контакт с десятилетним другом.

«Ну, раз у нее уже в таком возрасте, может, какие-то материнские инстинкты, лучше пусть они дальше развиваются», — отметила мать девочки.

Ранее стало известно, что забеременевшая 13-летняя школьница планирует рожать.

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