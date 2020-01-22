Шереметьево опровергло данные о возможном зараженном коронавирусом россиянине
close
Московский аэропорт »Шереметьево» опроверг информацию о подозрении на заражение коронавирусом пассажира, якобы прилетевшего из Таиланда. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам представителя аэропорта, с борта самолета забрали гражданина Канады с пищевым отравлением. Отмечается, у него диагностировали низкое давление и гастроэнтерит.
Источник добавил, что на данный момент пассажир уже улетел за границу.
Ранее сообщалось, что в больницу Москвы госпитализирован еще один россиянин с подозрением на заражение новым типом коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — В Москве госпитализирован человек с подозрением на коронавирус