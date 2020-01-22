В Москве госпитализирован человек с подозрением на коронавирус
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В больницу Москвы госпитализирован еще один россиянин с подозрением на заражение новым типом коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что мужчина совершал рейс из Таиланда. Пассажиру стало плохо во время полета.
Уточняется, что после посадки в салон вошли сотрудники скорой помощи, которые позднее приняли решение о госпитализации.
Остальных пассажирова на выходе из салона самолета проверили специальным инфракрасным термометром.
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