В Москве госпитализирован человек с подозрением на коронавирус

В больницу Москвы госпитализирован еще один россиянин с подозрением на заражение новым типом коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что мужчина совершал рейс из Таиланда. Пассажиру стало плохо во время полета.

Уточняется, что после посадки в салон вошли сотрудники скорой помощи, которые позднее приняли решение о госпитализации.

Остальных пассажирова на выходе из салона самолета проверили специальным инфракрасным термометром.

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