Китайские власти предупредили об угрозе распространения нового коронавируса

Заместитель председателя Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь заявил, что существует опасность мутирования и распространения коронавируса нового типа не только воздушно-капельным путем, передает «Интерфакс».

Чиновник отметил, что на данный момент выявлен респираторной путь попадания вируса в организм человека.

Ли Бинь призвал жителей и гостей Китая воздерживаться от посещения города Уханя даже в дни «Праздника весны» — Нового года по лунному календарю.

Он добавил, что вспышка в Ухане в настоящее время локализована, сейчас основное внимание уделяется профилактике и борьбе с болезнью.

Руководитель китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу подтвердил, что источником коронавируса стали дикие животные, которыми незаконно торговали на уханьском рынке.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. 22 января стало известно о девяти скончавшихся из-за болезни. Все смертельные случаи зарегистрированы в провинции Хубэй, где вирус был впервые обнаружен.

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