Мать призналась в убийстве троих детей в Аризоне

Мать призналась в причинении вреда своим детям, которое привело к их гибели, в городе Финикс штата Аризона. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

В понедельник, 21 января, в городской отдел пожарной охраны поступило сообщение об утоплении троих детей в одном из домов Финикса.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили мертвыми семимесячную девочку, ее двухлетнюю сестру и трехлетнего брата.

По подозрению в убийстве задержана 22-летняя мать Рейчел Генри, она доставлена в городскую тюрьму. Женщине предъявлены три обвинения в убийстве первой степени.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

— Суд Екатеринбурга арестовал сектанта за убийство сына