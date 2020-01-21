В Подмосковье девочка убежала от преследователя
Преследование девятилетней девочки в Подмосковье попало на видео. Кадры публикует РЕН.
Инцидент произошел в городе Ступино.
Мужчина у подъезда медленно шел за девочкой, оглядываясь. Незнакомец быстро за шел за ней, придержав дверь подъезда. Внутри девочка решет в последний момент скрыться от мужчины в закутке.
Камеры сняли ка в этот момент мужчина проходит мимо,а ребенку удается выйти обратно на улицу. После этого девочка заходит в подъезд уже с сопровождающим. Мужчина, который также вышел на улицу, в этот момент уходит в другую сторону.
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