Названа предварительная причина пожара в томском поселке
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В правоохранительных органах Томской области сообщили, что причиной пожара в деревянном жилом доме в поселке Причулымский Томской области, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования, передает РИА «Новости».
«В качестве основной версии пожара рассматривается короткое замыкание в электрооборудовании, в частности, в обогревательном приборе», — сообщили в правоохранительных органах.
По данным МЧС, в результате пожара погибли десять граждан Узбекистана.
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