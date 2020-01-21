Названа предварительная причина пожара в томском поселке

В правоохранительных органах Томской области сообщили, что причиной пожара в деревянном жилом доме в поселке Причулымский Томской области, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования, передает РИА «Новости».

«В качестве основной версии пожара рассматривается короткое замыкание в электрооборудовании, в частности, в обогревательном приборе», — сообщили в правоохранительных органах.

По данным МЧС, в результате пожара погибли десять граждан Узбекистана.

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