Россияне назвали самые безопасные турестические маршруты

Россияне назвали самые безопасные страны для путешествий, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Специалисты туристического поисковика Aviasales.

Так, большинство опрошенных (21%) назвали самым безопасным туристическим направлением Южную Корею. Россияне рассказали, что забывали вещи в кафе в этой стране и их никто не брал.

15% респондентов посчитали Японию самой безопасной страной. Там тоже не грабили забытые вещи в общественных местах, а туристы чувствовали себя спокойно во время ночных прогулок.

На третьем месте по безопасности расположились Эмираты. Их выбрали 12% россиян.

«Многие связывают это с высочайшим уровнем жизни в стране, а также строгими нравами и суровыми законами», — говорится в исследовании.

Также в топ-10 безопасных туристических направлений опрошенные внесли Сингапур, Исландию, Финляндию, Швецию, Швейцарию, Норвегию и Белоруссию.

В исследовании принимали участие 15 тысяч человек.