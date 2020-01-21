Вильфанд отметил экстремальную продолжительность тепла нынешней зимы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что нынешней зимой был отмечен самый продолжительный период положительных температурных аномалий за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, зима 2019-2020 года экстремально теплая по продолжительности. Вильфанд отметил, что самая теплая зима была в 2006-2007 году, когда декабрь и первая половина января были теплее, чем сейчас.

«Однако в этом году по продолжительности это совершенно экстремальная ситуация», — добавил синоптик.

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