Уголовное дело завели после гибели пяти человек в пермском отеле

Уголовное дело было возбуждено после гибели пятерых человек в результате прорыва трубы отопления в отеле в Перми. Об этом сообщает сайт СК России.

Отмечается, что дело заведено по статье 238 УК России (Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

«Предварительно установлено, что в ночное время 20 января 2020 года в Индустриальном районе города Перми в мини-отеле «Карамель», расположенном в цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубопровода с горячей водой, после чего помещение отеля было затоплено», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что при прорыве трубы отопления в пермской гостинице погибли пять человек.

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